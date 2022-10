Lavoro sommerso e reddito di cittadinanza, blitz della GdF pugliese. Scattano 40 sanzioni, più della metà nel Salento

I militari della Stazione Navale di Bari e delle Sezioni Operative Navali della Guardia di Finanza pugliesi, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, nell’ambito una serie di servizi specifici di Polizia Economico-Finanziaria, hanno svolto controlli ispettivi mirati nei confronti delle attività svolte sia in mare che lungo la costa pugliese.

In particolare, nell’ambito del lavoro sommerso e del fenomeno di indebita percezione del reddito di cittadinanza sono state verbalizzate 40 persone, tra lavoratori e datori di lavoro, di cui 35 che svolgevano lavoro in nero o irregolare. Inoltre 4 di questi sono poi risultati essere percettori indebiti del cosiddetto reddito di cittadinanza.

Le aree maggiormente interessate ai controlli sono quelle che ricadono nelle circoscrizioni di servizio delle Sezioni Operative Navali di Otranto e Gallipoli, in quanto oltre la metà dei lavoratori irregolari ed in nero è stata individuata nel Salento.

Le verifiche hanno interessato sia il settore ittico, per circa un quarto dei controlli di polizia economico-finanziaria svolti su motopescherecci, pescherie e ambulanti abusivi, sia le altre attività economiche, quali servizi di alloggio e ristorazione, noleggio nautico e cantieristica navale.

I 21 datori di lavoro che non si sono attenuti alle norme, anche per l’ipotesi aggravata di impiego di lavoratori “in nero” percettori di Reddito di Cittadinanza, sono stati deferiti alle Autorità e segnalati all’Inps, per la revoca del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il “sommerso da lavoro” costituisce un grave danno per l’intero sistema economico in quanto sottrae risorse all’Erario, lede gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e favorisce una competizione sleale con le imprese oneste, mentre l’indebita percezione del reddito di cittadinanza genera iniquità e mina la coesione sociale.

In particolare, l’attività della Guardia di Finanza nel mare e lungo il litorale pugliese persegue l’intento di arginare la diffusione dell’illegalità e dell’abusivismo nel sistema economico, in modo da garantire la piena osservanza della legge e di tutelare i lavoratori che potrebbero non vedersi riconosciuta alcuna copertura previdenziale e assicurativa.

L’azione di sorveglianza della flotta aeronavale della Guardia di Finanza risulta indispensabile per presidiare il mare, lo spazio aereo sovrastante e i circa 800 km di costa pugliese, in stretto e continuo coordinamento con i Reparti territoriali, investigativi e speciali presenti sul territorio.

I nuovi e moderni mezzi aeronavali del Corpo, caratterizzati da spiccate performance operative, fanno parte dell’avviato strategico piano di ammodernamento e potenziamento della Guardia di Finanza in mare e contribuiscono a consolidare il posizionamento istituzionale del Corpo quale “unica polizia del mare”.