In casa spunta la marijuana: uno finisce ai domiciliari, l’altro con una denuncia a piede libero

Uno finisce ai domiciliari, l’altro con una denuncia in stato di libertà. È la conclusione di due servizi anti-droga, i controlli degli uomini in divisa finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Cutrofiano, i guai per un 28enne del posto sono cominciati quando i Carabinieri della stazione locale con l’aiuto dei cani del nucleo cinofili di Modugno hanno fatto scattare una perquisizione personale e domiciliare. Il “giro” in casa ha permesso agli uomini in divisa di rinvenire un bilancino di precisione, il materiale necessario per il confezionamento delle dosi e diversi involucri. Contenevano, probabilmente, 326 grammi di marijuana.

Non solo. È stato trovato anche un revolver privo di matricola, modificato da calibro 38 a calibro 36 con due cartucce calibro 36. Scattato l’arresto, il 28enne una volta concluse le formalità di rito è stato riaccompagnato a casa, dove resterà agli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente, in attesa delle analisi di laboratorio, è stata sottoposta a sequestro così come anche la pistola. L’Autorità Giudiziaria ed amministrativa sono state informate dell’accaduto dai Carabinieri della stazione di Cutrofiano.

A Maglie, i militari del Norm, la sezione radiomobile della locale compagnia, hanno deferito in stato di libertà un 46enne. Durante la perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un involucro contenente 40 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. Tutto sottoposto a sequestro. Anche in questo caso l’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.