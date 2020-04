In città altre 6 sanzioni per gente ‘a zonzo’. E per Pasqua arriva il drone

E’ proseguita anche oggi la consueta attività di monitoraggio degli spostamenti delle persone da parte della Polizia Locale di Lecce, attraverso numerosi posti di controllo lungo i viali della circonvallazione, sulla Lecce-San Cataldo, sul lungomare Vespucci e a Torre Chianca.



In tuto sono state acquisite 162 autocertificazioni e sono state comminate sei sanzioni per spostamenti ingiustificati: ad una coppia di conviventi fermata in via Colonnello Costadura senza poter addurre giustificato motivo; ad un uomo residente a Monteroni, fermato durante il posto di controllo di Piazza Italia, che sosteneva di aver svolto un’operazione bancomat senza poter esibire documentazione; a tre uomini fermati uno a bordo di un ciclomotore in viale Calasso, il secondo in Viale Leopardi e il terzo in viale Ugo Foscolo, che non fornivamo plausibile motivazione allo spostamento.

Non solo. Sono state anche controllate 25 attività commerciali aperte che sono risultate tutte in regola con l’applicazione delle misure di distanziamento sociale e la pubblicità dei prezzi.

In arrivo il drone per il fine settimana

Intanto, per scoraggiare le tradizionali scampagnate di Pasqua e Pasquetta, nel prossimo fine settimana, la Polizia Locale farà alzare in volo, sul litorale e sulle campagne limitrofe, il drone in dotazione della protezione civile comunale.



Il mezzo aereo a pilotaggio remoto, che ha un’autonomia di circa 30 minuti, è in grado di sorvolare un’area fino a 6 chilometri di distanza dalla postazione dei due piloti del Comando di viale Rossini che hanno recentemente conseguito la necessaria qualifica ENAC.



Infine, al numero 0832.230049, dedicato all’assistenza della popolazione, che risponde dalla sede del COC di via Giurgola che ospita anche l’iniziativa benefica “Lecce Solidale”, i volontari hanno ricevuto 185 chiamate: 77 per consegna di farmaci, 46 ritirati presso il Vecchio Fazzi, 33 di generi alimentari e 75 per richieste di informazioni. Sempre attivo il numero 360.1055312, che riceve sms, whatsapp e telegram, dedicato alla comunità leccese di sordi e audiolesi.