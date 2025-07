Sicurezza a Galatina e Aradeo, controlli straordinari per la legalità

Il pomeriggio del 22 luglio, in linea con le strategie condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione ha visto la collaborazione del personale del Commissariato di PS di Galatina, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale di Galatina, dimostrando un impegno congiunto per la sicurezza dei cittadini.

L’obiettivo primario di questo servizio congiunto è stata la prevenzione dei fenomeni di illegalità in genere. I controlli si sono focalizzati in particolare su: reati contro la persona e il patrimonio: garantendo una maggiore sicurezza per i residenti e contrastando furti e aggressioni; ordine pubblico: mantenendo la quiete e la legalità nelle aree urbane; immigrazione irregolare: verificando la posizione sul territorio di individui stranieri e illeciti di carattere amministrativo: con ispezioni mirate a esercizi pubblici per accertare la regolarità di autorizzazioni e licenze.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla prevenzione e al contrasto dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone della movida e nelle aree ad alta frequentazione giovanile. Questa misura mira a tutelare i più giovani e a garantire un ambiente sano e sicuro.

L’attività operativa ha prodotto risultati significativi, testimoniando l’efficacia dei controlli: 6 posti di controllo sono stati allestiti strategicamente sul territorio; 179 persone identificate, un numero che evidenzia la capillarità delle verifiche e 59 veicoli controllati, con un focus specifico della Polizia Locale sui ciclomotori e motocicli.

Sono state elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui una per guida con patente scaduta e una per veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Queste infrazioni, seppur apparentemente minori, contribuiscono alla sicurezza stradale e alla regolarità della circolazione.

I controlli amministrativi hanno interessato un totale di 1 sala giochi e 9 esercizi pubblici. Nello specifico, 5 esercizi sono stati controllati a Galatina e 4 ad Aradeo. Per due di questi ultimi, i titolari sono stati invitati a presentare la documentazione necessaria presso il Commissariato di Galatina per eventuali contestazioni.