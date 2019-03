Attenzione alla guida anche nel mese di marzo, le verifiche con lo street control dal 4 all’8

Altro giro, altra corsa. Nuova settimana, nuove “location” e nuovo controlli.

Terminato il mese di febbraio, da ieri siamo entrati ufficialmente nei trenta giorni che dovrebbero chiudere la stagione invernale e aprire quella primaverile. Cambio di tempo, quindi, si spera, dove, il freddo che per tre mesi non ha dato tregua, potrebbe lasciare spazio a giornate più calde e soleggiate, accompagnate anche da pioggia.

Quello climatico, però, non è il solo cambiamento. Anche per quel che riguarda gli automobilisti leccesi ci saranno novità, per quel che riguarda le zone di rilevamento con lo street control.

La prossima settimana i controlli con il sistema di rilevazione elettronica delle infrazioni al Codice della Strada saranno effettuati da lunedì 04marzo a venerdì 08 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

La vettura dotata del dispositivo elettronico pattuglierà oltre ai viali cittadini lungo cui sono previste le corsie preferenziali anche via Taranto, viale Aldo Moro, Piazza Giuseppe Libertini e via di Leuca con il compito di individuare, in assenza di trasgressore, le violazioni relative alle soste irregolari e agli obblighi di copertura assicurativa e revisione del veicolo.

Le strade interessate dalle rilevazioni

Nelle specifico il controllo interesserà: Via di Leuca; Via Taranto; Viale Aldo Moro; Piazza Giuseppe Libertini; Viale Ugo Foscolo, entrambi i sensi di marcia; Viale Giacomo Leopardi, entrambi i sensi di marcia; Viale Japigia, entrambi i sensi di marcia; Viale Gioacchino Rossini, entrambi i sensi di marcia; Viale Vittorio Alfieri, entrambi i sensi di marcia; Viale Marche, entrambi i sensi di marcia; Viale Otranto; Viale Felice Cavallotti; Viale S. Francesco d’Assisi; Viale Giuseppe Garibaldi; Viale XXV Luglio; Viale Francesco Lo Re; Viale Michele De Pietro, entrambi i sensi di marcia; Viale Oronzo Quarta, entrambi i sensi di marcia.