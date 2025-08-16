Incidenti mortali, feste interrotte e rissa in piscina. Carabinieri in prima linea a Ferragosto

Ferragosto nel Salento è sinonimo di spiagge affollate, musica e divertimento, ma è anche una “sfida” per i Carabinieri, impegnati a garantire sicurezza e legalità in giornate così delicate. In questi giorni clou dell’estate, i militari del Comando Provinciale di Lecce, guidato dal colonnello Donato D’Amato, sono scesi in campo e con il prezioso aiuto dei colleghi dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” stanziato a Bari, hanno acceso i riflettori sul territorio per prevenire incidenti, tutelare i cittadini e offrire un presidio costante.

Incidenti mortali: un Ferragosto segnato dal sangue sulle strade

Il Ferragosto è stato, purtroppo, segnato da due incidenti mortali: a Melissano ha perso la vita un 23enne, mentre a Veglie un motociclista di 58 anni è deceduto dopo un violento impatto con una Renault Scenic. In entrambi i casi, le pattuglie dell’Arma hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Alla vigilia, la notte del 14 agosto, un grave incidente è avvenuto a Gallipoli, dove una Smart Forfour, guidata da un giovane della provincia di Caserta, si è scontrata frontalmente con una Lancia Delta, condotta da un 26enne di Lecce. Entrambi ricoverati in ospedale, il conducente della Smart è stato trovato positivo all’alcol test e denunciato.

La sera del 15 agosto, un altro sinistro si è verificato sulla Strada Provinciale 254 che da Poggiardo conduce a Spongano, dove due moto Honda, condotti da un 21enne di Poggiardo e da un 43enne di Minervino di Lecce, si sono scontrate a causa di un tamponamento. Entrambi i conducenti sono stati ricoverati in prognosi riservata, uno a Lecce e l’altro a Scorrano. La strada è rimasta chiusa circa un’ora. Anche in questo caso i rilievi sono stati curati dai militari dell’Arma che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità.

Questi episodi, insieme alle tragedie di Ferragosto, ribadiscono l’urgenza di contrastare l’abuso di alcol, la velocità e le condotte di guida pericolose.

Gallipoli, Baia Verde: sicurezza al centro

Nella rinomata località di Baia Verde, cuore della movida gallipolina, i Carabinieri hanno intensificato i controlli tra il 14 e il 15 agosto: 105 persone identificate, 53 veicoli controllati e 18 sanzioni per violazioni al codice della strada. Quattro giovani sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Sei persone sono state, invece, segnalate alla Prefettura per possesso di stupefacenti destinati all’uso personale, mentre un 68enne del posto, sorpreso mentre stava facendo il parcheggiatore abusivo, è stato sanzionato e allontanato dalla zona con il cosiddetto “mini-daspo”, il provvedimento di divieto di accesso temporaneo a determinate aree per chi tiene comportamenti scorretti in luoghi pubblici.

Lecce e dintorni: controlli senza sosta

Nei comuni di Melendugno, Monteroni di Lecce e Surbo, i controlli hanno interessato 241 persone, 93 veicoli e 10 esercizi commerciali. Due le denunce per ricettazione: in un caso è stata recuperata una bicicletta elettrica rubata a metà luglio, ora restituita al legittimo proprietario; nell’altro, i Carabinieri hanno rinvenuto una Citroën C3 sottratta il 12 agosto a Lecce, contestando la ricettazione al soggetto che la deteneva.

Sei persone sono state segnalate per droga e 11 sanzioni elevate per un totale di circa 3.500 euro, inclusi ritiri di patente e deferimenti per guida senza titolo. Sempre a Melendugno, i Carabinieri sono intervenuti per una rissa a bordo piscina che ha coinvolto almeno sette persone, tutte provenienti dalla Campania. La lite, scaturita per futili motivi legati alla mancanza di posti, ha richiesto l’allontanamento immediato dei partecipanti dalla struttura. Al termine delle indagini, completata l’identificazione, saranno denunciati.

Campi Salentina: focus su droghe e alcol

Nei comuni di Trepuzzi, Squinzano e Novoli, i Carabinieri hanno controllato 85 persone, 42 veicoli e 15 soggetti sottoposti a misure restrittive. Sono scattate due denunce per reati legati al possesso di droga e altre due per guida in stato di ebbrezza, nonchè due segnalazioni per consumo personale di cocaina, marijuana e hashish.

Surano e Castrì: feste non autorizzate interrotte

A Surano, nella giornata di Ferragosto, i Carabinieri hanno interrotto un evento non-autorizzato, con circa 100 partecipanti che si erano radunati nella pineta lungo la SS 275. Sempre a Ferragosto, un’altra festa abusiva è stata scoperta dai Carabinieri in una zona rurale incolta di Castrì.

Attirati dal transito di mezzi e da gruppi di ragazzi a piedi, i militari hanno individuato un’area appartata non visibile dalla strada principale, dove circa un centinaio di giovani si erano radunati con musica ad alto volume. I partecipanti, sparpagliati in piccoli gruppi, si erano accampati anche distanti l’uno dall’altro.

Sicurezza stradale e ordine pubblico: un impegno costante

In pochi giorni, tra incidenti mortali, sinistri gravi, risse e feste abusive, il Salento ha vissuto un Ferragosto ad alta intensità. L’azione dei Carabinieri, dai controlli stradali agli interventi contro droga, alcol e disordini pubblici, si è rivelata determinante per prevenire ulteriori tragedie e mantenere la legalità nei luoghi più frequentati da cittadini e turisti.

I procedimenti indicati sono ancora nella fase preliminare: eventuali responsabilità dovranno essere accertate in sede di processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.