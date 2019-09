Guida in stato di ebbrezza ed un coltello illegale: giornata di controlli per i Carabinieri a Tricase

Ore dense per i Carabinieri che hanno svolto un’intensa attività di controllo sul territorio. Nella giornata di ieri a conclusione del servizio coordinato di controllo del territorio e della circolazione stradale, i militari della compagnia di Tricase hanno deferito in stato di libertà 6 uomini, per ragioni diverse.

Durante le attività finalizzate alla prevenzione di sinistri e repressione di abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche alla guida, gli uomini in divisa hanno deferito in stato di libertà G. M. perché trovato in possesso di un coltello illegale a serramanico di lunghezza complessiva di 16 cm. In seguito alla perquisizione dell’auto del 28enne di Tricase, infatti, i Carabinieri hanno individuato la lama e sono prontamente intervenuti.

Ma i controlli non si sono fermati qui. Tra tutte le persone fermate dalle forze dell’ordine, ben 5 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Complessivamente, sono stati impiegati per 20 militari nell’azione di controllo sul territorio, 10 automezzi e i risultati non si sono fatti attendere. Oltre ai casi citati sopra, sono stati effettuati controlli su 14 persone sottoposte ad arresti domiciliari, su 73 automezzi e 103 persone indentificate, con un totale di 27 contravvenzioni. Inoltre, un veicolo è stato sottoposto a sequestro e 5 patenti di guida sono state ritirate.