Infrastrutture nel Salento tra sviluppo e sicurezza, Bellanova: ‘la classe dirigente si gioca la credibilità’

«Sul tema dell’infrastrutturazione del nostro territorio ma anche dell’intero Paese la classe dirigente si gioca la propria credibilità. O si ha la capacità di realizzare ciò che il Pnrr ci mette nelle condizioni di poter realizzare o è giusto cedere il passo». È una Teresa Bellanova al solito schietta e sincera quella che ha risposto alle sollecitazioni del partenariato economico e sociale nel corso della tavola rotonda ‘Lavori in corso. Le infrastrutture nel Salento tra sviluppo e sicurezza’ organizzata dalla Cisl e dalla Filca di Lecce.

Il Viceministro del Mims, riprendendo la relazione introduttiva del Segretario Territoriale della Cisl Donato Congedo – che si è soffermato più volte sulla necessità di concentrare e concertare gli investimenti su riforme strutturali che rilancino e qualifichino l’occupazione difendendo e sviluppando le filiere industriali nell’ottica della transizione verde e digitale – ha spaziato in vari ambiti.

Bellanova ha tenuto a ribadire che, dopo aver ragionato nei mesi precedenti sul ‘quanto’ è stato immesso nel Paese con gli stanziamenti previsti dal Next Generation Eu, è giunto il momento di parlare del ‘come’ bisogna spendere quelle risorse se davvero si vuole abolire il gap nord – sud che esiste davvero e che ora può essere seriamente risotto se non allunato. Già perché nel Paese esiste una ‘questione infrastrutturale’ a 360 gradi: non solo nel settore delle opere pubbliche e dei trasporti, ma anche nell’infrastrutturazione sociale, culturale, digitale.

«Per il futuro le risorse migliori del nostro Sud sono rappresentate dai giovani e dalle donne. Se non saremo in grado di inserirle nei circuiti del lavoro, dove andranno a finire quelle energie, quei saperi, quei talenti?».

Il convegno, pensato come un momento di riflessione e di confronto per creare uno spirito di coesione sul territorio e dare vita ad un patto condiviso per il rilancio del Salento, è stato il primo di un ciclo di eventi precongressuali pensati per discutere sui grandi temi dello sviluppo e del futuro.

Padrone di casa più che ospite il Segretario Generale Nazionale della Filca Cisl Enzo Pelle, accompagnato dal Segretario Generale della Filca di Lecce Raimondo Zacheo.

Pelle ha affrontato il tema dell’ammodernamento del Paese, della sicurezza dei lavoratori, della necessità di un cambio nell’approccio culturale alle questioni strategiche che attengono allo sviluppo, raccogliendo spunti, proposte e idee lanciati da Ettore Caroppo, vice presidente di Anci Puglia, Giampiero Rizzo, presidente Ance – Confindustria Lecce, Luigi Marullo, presidente Confartigianato Imprese Lecce, Fernando De Carlo, presidente Cna Costruzioni Lecce, Giuseppe Petracca, direttore Confapi Lecce e Luigi Quaranta, presidente Claai Puglia.

La Cisl di Lecce parteciperà alla manifestazione “Mai più fascismi”

Nel corso dei suoi saluti istituzionali, il segretario generale della Cisl di Lecce, Ada Chirizzi, ha annunciato la massiccia partecipazione della Cisl alla manifestazione organizzata sabato 16 ottobre da Cgil, Cisl e Uil nella Capitale, in Piazza San Giovanni, a partire dalle ore 14.00.

Dei 1000 pugliesi iscritti alla Cisl che sfileranno nel corteo nazionale antifascista per il lavoro e la democrazia, circa 250 proverranno dal Salento.

«Partecipiamo con convinzione a questa importantissima manifestazione dopo il gravissimo assalto alla sede della Cgil di sabato scorso – ha dichiarato Ada Chirizzi -, per affermare a testa alta, anche dal Salento, i principi e i valori della nostra Carta Costituzionale contro ogni fascismo. Portiamo a Roma la tensione ideale dei nostri lavoratori, dei nostri pensionati, dei nostri dirigenti, dei nostri iscritti, della nostra gente, in un tempo complesso per il mondo del lavoro che può, tuttavia, essere di rilancio e di prospettiva in un tempo post pandemico».