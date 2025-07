Derubati in vacanza in Salento, salvati da due angeli in divisa: la storia di una coppia del Nord

Un furto, la disperazione e, infine, la speranza grazie al cuore grande di due poliziotti che, con un piccolo gesto, hanno aiutato una coppia in difficoltà. Non è una favola né un post zuccheroso da condividere sui social, ma una storia vera che parla di solidarietà e fiducia.

Quando perdi tutto, ma incontri le persone giuste

Il Salento, terra di mare cristallino, tradizioni antiche e paesaggi mozzafiato, ogni estate si riempie di turisti in cerca di relax e bellezza. Ma dietro la cartolina, talvolta, si nascondono “imprevisti” che rischiano di rovinare tutto. È il caso di una coppia del nord Italia in vacanza a Torre dell’Orso, uno dei gioielli più belli del Salento che, ad un certo punto, si è ritrovata senza niente. Derubati di tutto, portafogli, soldi, carte, documenti, hanno cercato di tornare al nord. Con quel che restava della dignità e della speranza, sono riusciti ad arrivare alla stazione di Lecce. Era l’unico posto dove forse potevano ancora tentare di prendere un treno. Ma il primo utile sarebbe partito alle 5:45 del mattino dopo.

Hanno chiamato il 112. E da lì è iniziata un’altra storia.

Grazie alla prontezza e alla sensibilità di due poliziotti, questa disavventura si è trasformata in una testimonianza di umanità.

Nonostante fossero riusciti a raggiungere la stazione, hanno “scoperto” che il primo treno disponibile sarebbe partito solo all’alba.

Disperati, hanno chiesto aiuto al 112.

La pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta prontamente. Sono arrivati, hanno ascoltato, hanno capito. Senza giudicare. Senza fare domande inutili.

Li hanno portati alla stazione dei pullman, cercando una soluzione. Ma niente. Anche lì, sfortuna ha voluto che non ci fossero più posti disponibili verso la Lombardia.

In preda allo sconforto, la coppia è stata però accolta da due agenti, Rebecca e Paride, che non solo li hanno rassicurati, ma gli hanno anche offerto una pizza, visto che non mangiavano da un po’ di tempo. Poi, un altro gesto straordinario: hanno contattato l’Hotel delle Palme di Lecce, che — grazie alla fiducia riposta nei due poliziotti — ha ospitato la coppia con la promessa di un pagamento posticipato una volta rientrati a Milano. Il giorno dopo, la coppia è ripartita. Senza soldi, ma con qualcosa di molto più prezioso: una storia da raccontare.

Non solo sicurezza, ma cuore.

La vicenda si è conclusa con un abbraccio simbolico tra cittadini e forze dell’ordine. I due turisti, felici e riconoscenti, hanno ringraziato gli agenti promettendo di tornare in Salento per finire le vacanze… con il sorriso.