Lo adescano su un sito di incontri online e al momento dell’appuntamento lo rapinano, coppia patteggia la pena

Arriva il patteggiamento della pena per una coppia accusata di una rapina ai danni di un uomo che era stato adescato tramite un sito di incontri di sesso a pagamento.

Nella giornata di ieri, il gip Angelo Zizzari ha accolto l’istanza di patteggiamento a 3 anni e 2 mesi di reclusione ed a 4 anni, rispettivamente per Ilaria Orlando, 29enne originaria di Trieste e per un uomo, un 26enne di Galatone, già noti alle forze dell’ordine per reati specifici.

La pena, per il reato di rapina impropria, era stata concordata dall’avvocato Andrea Bianco, legale dei due imputati, con il pm.

L’episodio contestato in questo procedimento alla coppia risale al 28 maggio quando la vittima aveva organizzato l’incontro presso B&B presso una marina di Nardò. Quando la donna è giunta presso la struttura si è rivelata essere un’altra persona rispetto alla foto pubblicata sul sito. Nonostante ciò l’uomo l’ha fatta entrare ed ha acconsentito a pagare in anticipo posando una banconota da 100 euro sul comodino, ma subito dopo è stato sorpreso da forti colpi sferrati contro la vetrata da un uomo che lo minacciava di morte. Il malcapitato ha tentato subito di contattare il 112, ma è stato minacciato dalla donna che si è appropriata del denaro e ha estratto dalla biancheria una bomboletta spray al peperoncino mettendo in forte difficoltà l’uomo che spaventato ha aperto la porta per far scappare la donna richiudendola subito dopo a chiave.

L’uomo dopo l’accaduto ha sporto denuncia presso il Commissariato di Nardò, dove i poliziotti, grazie anche ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono risaliti all’identità dei due complici.