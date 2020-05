Coronavirus, 13 nuovi casi in Puglia, ma nessuno in provincia di Lecce

I numeri dei nuovi casi di Coronavirus in Puglia sono stabili, come dimostrano i dati contenuti nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia che, quotidianamente, conta i positivi registrati nelle ultime 24 ore.

Nell’aggiornamento di ieri, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, erano stati dieci i contagiati su quasi 2mila tamponi per l’infezione da Covid19. Uno in provincia di Lecce. Oggi, nella curva dei positivi in discesa è cambiato poco.

13 nuovi contagi

Nell’ultimo aggiornamento – scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro – si legge che sono stati eseguiti 2.061 tamponi e sono stati riscontrati 13 nuovi casi positivi, circa la metà dei quali nel territorio brindisino. Nessun caso nel leccese. Nel dettaglio:

1 nella Provincia di Bari;

2 nella Provincia Bat;

6 nella Provincia di Brindisi;

2 nella Provincia di Foggia;

0 nella Provincia di Lecce ;

; 1 nella Provincia di Taranto;

1 caso in attesa dell’attribuzione della relativa provincia.

Sono stati registrati, però, 5 decessi: uno in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce e 2 in provincia di Brindisi. I decessi totali sono ora 476. Sono 2.027, invece, i guariti: nelle ultime 24h i pazienti che hanno superato il virus sono stati 45.

Il dato degli attuali positivi, invece, prosegue il suo calo: i malati oggi 1.902, 39 in meno rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, quindi, è di 4.407, su 95.895 test. I casi sono così divisi: