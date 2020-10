Coronavirus, 315 casi positivi in Puglia. 11 in provincia di Lecce

I numeri dei positivi contati quotidianamente in Puglia e scritti, nero su bianco, nel bollettino che monitora l’andamento dell’epidemia nella regione preoccupano, ma non allarmano. La maggior parte dei casi scoperti, anche grazie al prezioso lavoro di contact-tracing che permette di isolare i “potenziali contagi” in attesa del risultato del tampone, evitando così la diffusione del virus, sono tutti asintomatici o con sintomi lievi. Lo dimostra la percentuale di persone che aspettano che il Covi19 passi “in isolamento” nella loro abitazione, più del 90%. I ricoveri sfiorano quota 8%, in terapia intensiva meno dell’un percento. In poche parole, significa che il sistema sanitario pugliese sta gestendo l’aumento della curva dei contagi.

Questo non significa che bisogna abbassare la guardia, ma che anzi è più che mai necessario continuare a rispettare le regole – mascherina e distanza di sicurezza – per evitare la diffusione dei contagi. Anche nell’ultimo aggiornamento del report, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro, i numeri sono a tre cifre, dopo i 180 casi contati nel bollettino di ieri su più di 5.500 tamponi, un record. Oggi, su 5.844 test per l’infezione da Covid-19, ancora un record, sono stati registrati 315 casi positivi: 169 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 55 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 37 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia. Numeri alla mano sono 5317 i pazienti guariti. 4229 sono i casi attualmente positivi.

È ancora una volta la provincia di Bari a contare il maggior numero di casi di Coronavirus coperti in 24 ore. Come sempre, nella conta pesano i «contatti stretti» di casi di positività al Sar-Cov2 isolati e sottoposti a sorveglianza epidemiologica, ma c’è anche da considerare – come ha spiegato il Direttore Generale della locale Asl Antonio Sanguedolce, il focolaio scoppiato all’interno di una casa di riposo, dove i casi scoperti dal Dipartimento di Prevenzione sono 71: 59 ospiti della struttura e 12 operatori sono risultati positivi. «Considerato il quadro epidemiologico complesso – ha concluso il Dg – è stato dati incarico al direttore del Distretto socio-sanitario competente di supportare la struttura per eventuali necessità di tipo sanitario».

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 10.164, così suddivisi: