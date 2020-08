Coronavirus, 46 casi in Puglia su poco più di mille test

Archiviato il momento in cui la conta dei contagi era ferma a zero, ora bisogna fare i conti con i cosiddetti «casi da rientro», persone che scoprono di essere positive al Coronavirus una volta tornate a casa da un viaggio all’estero. Anche nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia le “vacanze” continuano ad influenzare il contatore, fermo a 46 casi su 1.068 test per l’infezione da Covid-19. La maggior parte dei positivi, 30, si trova in provincia di Bari, 10 in provincia di BAT, 3 in provincia di Foggia. I 2 in provincia di Lecce, come ha spiegato il Direttore Generale della Asl, Rodolfo Rollo, riguardano un residente sottoposto al tampone all’arrivo al pronto soccorso e un turista residente fuori regione su cui sono in corso le indagini epidemiologiche del Dipartimento di prevenzione. Chiude la conta 1 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 284.483 test. 505 sono i pazienti guariti. 4010 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.070, così suddivisi: