Coronavirus, 51 casi scoperti in Puglia. Un positivo in provincia di Lecce

La curva dei contagi in Puglia continua a salire tra «casi da rientro» – viaggiatori tornati a casa dopo una vacanza in Grecia, Spagna, Malta, Croazia, Sardegna o altre zone considerate a rischio “scoperti” anche grazie all’autosegnalazione e ai tamponi effettuati allo scadere delle 72 ore di “isolamento” – e «contatti stretti» di persone positive scoperte con il lavoro di contact-tracing. In provincia di Lecce – che nel bollettino di ieri ha segnato 12 casi, quasi tutti ospiti di un B&B di Surano risultati positivi al Covid19 come ha informato il primo cittadino Toto Puce – oggi la conta dei nuovi casi di Coronavirus si è fermata a uno. 51 positivi scoperti nelle ultime 24 ore in Puglia su 3.510 test per l’infezione da Covid-19 analizzati. 22 in provincia di Bari, 6 in provincia di BAT, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 3 provincia di residenza non nota.