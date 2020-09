Coronavirus: 76 casi in Puglia, 3 positivi in provincia di Lecce

Politica e scuola. Sotto i riflettori del Dipartimento di Promozione della Salute ci sono i possibili effetti della campagna elettorale e il ritorno tra i banchi che potrebbero provocare un aumento dei contagi nei prossimi giorni: da un lato, per i comizi in piazza che hanno, inevitabilmente, richiamato centinaia di persone, dall’altro per gli autobus e i trasporti pubblici a volte ‘affollati’. Ma la Regione è pronta ad affrontare la situazione, come ha dichiarato il Direttore Vito Montinaro in un’intervista a La Repubblica.

Sono giorni importanti, quindi, per capire l’andamento dell’epidemia. Per questo è importante continuare a rispettare le regole – distanza di sicurezza di almeno un metro, mascherine e assembramenti vietati – uniche armi a disposizione per contenere i numeri che, per ora, restano stabili. Nell’ultimo aggiornamento del bollettino su 2.683 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 76 casi positivi: 30 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 17 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Zero i decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 399.109 test. 4.527 sono i pazienti guariti. 2.404 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.521, così suddivisi: