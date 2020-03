Coronavirus, altro caso in Puglia: è il primo a Bari

Quarto caso di coronavirus in Puglia e stavolta giunge dal capoluogo di regione. Si tratta di un giovane di 29 anni, originario del barese, ma da anni residente in Lombardia. A riferirlo è il Governatore Michele Emiliano che comunica come il ragazzo sia risultato positivo al primo tampone: il test verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza.

“Dalle prime informazioni riferite dal paziente ai sanitari – spiega il Presidente Emiliano – l’infezione sarebbe stata contratta nella sede di lavoro in Lombardia ed in Puglia il paziente ha avvertito i primi sintomi.

L’ufficio di Prevenzione della Asl di Bari ha avviato l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche e l’attività di contact tracing per provvedere all’isolamento fiduciario domiciliare di eventuali contatti stretti. Appena l’ufficio di Prevenzione avrà terminato le indagini anamnestiche ed epidemiologiche seguirà nuovo comunicato”.

Sotto osservazione sono finiti anche i suoi familiari, mentre adesso si cerca di ricostruire la rete di contatti avuti dal 29enne in questi giorni, per le valutazioni precauzionali del caso, esattamente sullo schema adottato dopo il caso del Paziente 1 della Puglia di Torricella.