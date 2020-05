Colpo di scena, negativa a due tamponi l’anziana signora di Galatone risultata positiva al coronavirus

Aveva preoccupato e non poco nelle scorse ore la notizia di una anziana signora di Galatone, ospite di una residenza socio sanitaria per anziani di Seclì, trovata positiva al Covid-19.

Le recenti storie che in tutta in Italia e anche nel Salento (come dimostra il caso di Soleto) raccontano del dramma del contagio da coronavirus all’interno di ambienti chiusi come le rssa aveva destato fondate preoccupazioni.

Ma proprio oggi il Sindaco di Galatone, sempre in contatto con la famiglia dell’anziana, ha sgomberato il campo: la donna sarebbe risultata negativa a ben due tamponi successivi a cui è stata sottoposta.

Un grosso sospiro di sollievo da un lato, ma al tempo stesso un forte dubbio in tutta la comunità riguardo invece alla positività del primo test che aveva creato tanta preoccupazione.

Flavio Filoni, primo cittadino di Galatone, è stato chiaro: ‘Cari concittadini/e, sono stato contattato dai familiari della nostra concittadina domiciliata presso una struttura residenziale socio-assistenziale, che era risultata positiva al covid il 3 maggio u.s.

Mi hanno informato che sono stati eseguiti altri due tamponi e che entrambi sono risultati negativi. La signora è ancora ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono stazionarie. A Lei i nostri più sinceri auguri. Vi invito ancora una volta ad essere responsabili’.

La signora rimane ricoverata nell’ospedale di Galatina in cui era stata trasferita dopo l’arrivo nell’ospedale di Gallipoli nella stessa giornata del primo tampone, ovvero domenica 3 maggio.

A dare la notizia di quel ricovero era stato anche il sindaco della Città Bella, Stefano Minerva, che domenica sera aveva scritto su Facebook: ‘Questa mattina, una signora non gallipolina proveniente da una casa di riposo, ricoverata in isolamento in attesa dell’esito del tampone, è risultata positiva. ll risultato è arrivato oggi e l’ammalata è stata trasferita al reparto Infettivi di Galatina’.