92enne muore in ospedale per covid-19. Arrivano a 16 gli anziani della Rssa ‘La Fontanella’ che hanno perso la vita

Salgono a 16 le vittime, tra gli anziani pazienti provenienti dalla Rssa ‘La Fontanella’ di Soleto. Una 92enne del posto è deceduta nella notte presso il DEA di Lecce.

Ricordiamo che l’altro ieri notte, è morta una 87enne proveniente dalla stessa struttura sanitaria. E nella giornata di sabato non c’è l’ha fatta un’altra anziana che era stata ospite de “La Fontanella”. Entrambe sono morte presso il Dea di Lecce, dove erano stata trasferite.

Intanto, continuano le indagini della magistratura, dopo gli esposti dei parenti degli anziani ospiti della Rssa di Soleto. Il fascicolo, al momento a carico di ignoti, è nelle mani del sostituto procuratore Alberto Santacatterina, con il coordinamento del procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone. L’ipotesi di reato è “abbandono di persone incapaci”.

E nelle scorse ore è emerso un nuovo caso di contagio da covid-19, accertato in ospedale, per una signora proveniente da una rssa del Capo di Leuca, poi deceduta nella mattinata di ieri.

Una 87enne originaria di Morciano di Leuca, residente a Salve, ospite di una rssa di Alessano, era stata trasferita il 20 marzo presso il “Vito Fazzi” di Lecce per altre patologie. In quest’occasione era stata sottoposta a tampone che aveva dato un esito negativo. In seguito, invece, era emersa la sua positività al Coronavirus. La donna, nella giornata di sabato, era stata ricoverata al Dea ed è morta ieri in ospedale.