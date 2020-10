Coronavirus, 716 casi in un giorno. La Puglia supera il tetto dei 10mila attuali positivi

I casi che toccano gli istituti – 286 in un solo mese dato che in Puglia la prima campanella è suonata in 24 settembre – e i positivi scoperti tra studenti – almeno 417 – docenti e personale scolastico (se ne contano 151) hanno spinto il Governatore Michele Emiliano a chiudere le scuole pugliesi, a sospendere le lezioni in presenza a favore della didattica a distanza. L’obiettivo è quello di “alleggerire” l’ingente carico di lavoro sul servizio sanitario e dare un po’ di respiro ai Dipartimenti di Prevenzione, costretti a fare i conti con la curva dei contagi che è tornata a salire.

«Uno studente positivo genera almeno una ventina di contatti stretti più quelli familiari. Se ad essere positivo è un docente che ha in carico più classi questo numero si moltiplica ulteriormente. Tradotto significa: migliaia di persone in isolamento fiduciario di almeno 10 giorni per contatto stretto, con tutti i disagi a carico delle famiglie specie quando sono i più piccoli a essere messi in quarantena. Ma significa anche migliaia di ore di lavoro per gli operatori dei dipartimenti di prevenzione, perché devono effettuare i tamponi, la sorveglianza sanitaria e le attività di tracciamento, a cui si aggiunge l’enorme carico di lavoro dei laboratori per l’analisi dei tamponi» come ha spiegato l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco.

C’è poi il dato legato ai ricoveri e l’aumento quotidiano dei nuovi casi di Coronavirus che toccheranno, secondo le previsioni della task-force regionale, i 2.500 contagi al giorno in Puglia entro fine novembre. Previsione che non è detto che si verifichi, ma che ha costretto la Regione a prendere provvedimenti potenziando gli ospedali pugliesi che saranno chiamati tutti a combattere la seconda ondata.

Il bollettino

Per ora, i numeri restano fissi a tre cifre. Dopo il record di ieri, nell’ultimo bollettino epidemiologico su 7083 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 716 casi positivi: 240 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 48 in provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 1 attribuito a residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 7 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 544.675 test. 6361 sono i pazienti guariti. 10.002 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 17.069, così suddivisi: