Coronavirus, 248 positivi in Puglia: nella conta nei nuovi casi pesano i focolai

Sono i focolai scoppiati nella Regione a far aumentare la curva dei contagi in Puglia. C’è il caso del centro di riabilitazione di Foggia che, fino a ieri, contava 49 positivi (40 pazienti della struttura e 9 operatori), quasi tutti asintomatici. Ci sono anche i positivi tra i medici e gli infermieri di una clinica di Bari che ha messo in guardia il Dipartimento di Prevenzione della locale Asl che ha attivato le procedure per rintracciare i contatti stretti, tutti in isolamento, per arginare il focolaio, spezzare la catena e contenere la diffusione del virus.

La situazione è sotto controllo, ma inevitabilmente i numeri dei nuovi casi contenuti nel bollettino epidemiologico della Regione continuano ad essere a tre cifre. Dopo i 196 casi di ieri, la cifra scritta nell’ultimo report sale ancora.

Su 4.754 test per l’infezione da Covid-19, sono 248 i casi positivi: 175 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto che conta anche un decesso, 1 residente fuori regione.

Anche oggi, come ha spiegato il Direttore Generale della Asl Antonio Sanguedolce la fotografia della situazione in provincia di Bari, che conta la maggior parte dei contagi, non cambia. Sono quasi tutti «contatti stretti» di casi già tracciati. Ci sono poi una serie di cluster individuati dal Dipartimento di Prevenzione: alcuni istituti scolastici tra Bari e provincia, una Residenza sanitaria per anziani, una casa di cura privata e un gruppo di stranieri presenti sul territorio.

In provincia di Foggia, invece, aumenta il focolaio. “Il numero complessivo delle positività registrate presso la sede foggiana del “Don Uva” – ha spiegato il DG Vito Piazzolla – è ad oggi di 35 ospiti e 37 operatori».

Numeri alla mano sono 4929 i pazienti guariti. 3334 sono i casi attualmente positivi di cui 301 ricoverati in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.867, così suddivisi:

3600 nella Provincia di Bari

799 nella Provincia di Bat

789 nella Provincia di Brindisi

2121 nella Provincia di Foggia

849 nella Provincia di Lecce

643 nella Provincia di Taranto

64 attribuiti a residenti fuori regione

2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.