Coronavirus, 12 casi in provincia di Lecce. 49 in Puglia

La Puglia ha superato il tetto dei 5mila casi di Coronavirus da quando è scoppiata l’emergenza ed è cominciata la conta dei contagi. Più di 500, invece, sono gli «attuali positivi» le persone che stanno facendo i conti con il Covid-19 o che sono in attesa del risultato negativo del tampone. È la fotografia scattata dal bollettino, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento di promozione della salute, Vito Montinaro. Numeri che sono lo specchio del “problema” che la Regione sta affrontando con i «casi di rientro». La strategia per evitare focolai è quella di andare a cercare i positivi tra le persone che sono tornate in Puglia da zone considerate a rischio, come Spagna, Malta, Grecia o Croazia, molti asintomatici o al massimo paucisintomatici, con pochi sintomi. Mantenendo la guardia alta sarà possibile evitare una seconda ondata.

Intanto, nell’ultimo aggiornamento del report quotidiano su 3.272 test per l’infezione da Covid-19, 49 sono risultati positivi al Coronavirus. I nuovi casi toccano tutta la Regione: 25 in provincia di Bari, «15 sono “contatti stretti” di casi già individuati e seguiti dal Dipartimento di prevenzione. Gli altri positivi sono stati riscontrati nei rientri da Sardegna, Malta, Albania e Inghilterra. Solo per 3 casi è stato necessario il ricovero» come ha spiegato il DG, Antonio Sanguedolce. Un solo caso scoperti nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia e uno anche in provincia di Barletta-Andria-Trani, una auto-segnalazione poi sottoposta al tampone

7 in provincia di Brindisi (sei contatti stretti di un caso già registrato e uno riguarda un rientro da una vacanza in Spagna come ha spiegato il Direttore Generale Giuseppe Pasqualone). 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dei 12 casi in provincia di Lecce, «10 si riferiscono a persone entrate in contatto con casi Covid già individuati, 9 delle quali erano già in isolamento fiduciario; 1 persona proveniente da Roma e 1 persona proveniente da Vicenza» come ha spiegato il Direttore Generale della Asl Rodolfo Rollo.

Ancora vuota la casella dei decessi. Numeri alla mano, quindi, 4.016 sono i pazienti guariti. 548 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.119, così suddivisi: