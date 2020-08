Coronavirus, 65 nuovi casi in Puglia. A Bari tornano dal viaggio in Calabria tutti positivi

La Puglia alza ancora il livello di guardia. Dopo Grecia, Malta, Spagna e Croazia anche chi arriva dalla Sardegna dovrà (obbligatoriamente) compilare il modulo di auto-segnalazione sul sito della Regione e sottoporsi al tampone. Sono i numeri ad imporre questa strategia, voluta dal Governatore Michele Emiliano per frenare i contagi da rientro. Tanti i casi di persone che scoprono di essere positive dopo una vacanza sull’isola: 15 su 52 contagiati scoperti ieri e riportati nel bollettino, tra cui una intera famiglia (5 persone) in provincia di Barletta-Andria-Trani. Anche nell’ultimo aggiornamento del report epidemiologico il quadro non cambia.

Sono 65 i casi positivi scoperti nelle ultime 24 ore su 2.753 test per l’infezione da Covid-19 analizzati. Uno solo in provincia di Lecce, una persona che ha avuto un «contatto stretto» con un positivo di fuori Regione come ha spiegato il Direttore Generale della Asl, Rodolfo Rollo.

Attenzione concentrata in provincia di Bari, invece, dove sono stati trovai 56 positivi, quasi tutti conoscenti “legati” tra loro da un vacanza. Come ha spiegato il DG Antonio Sanguedolce, 29 positivi sono cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria. Otto sono contatti stretti di casi già trovati. «Sugli altri – continua – sono in corso gli approfondimenti del Dipartimento di prevenzione per ricostruire la catena dei contagi e isolare eventuali focolai».

3 i casi nella provincia BAT: due legati a casi positivi dei giorni scorsi. Un solo caso sintomatico come ha spiegato il Dg della locale Asl Alessandro Delle Donne.

5 i positivi in provincia di Foggia. «Si tratta di 2 casi collegati a focolai già noti e circoscritti; 2 persone rientrate, rispettivamente, da Sardegna e Campania; 1 persona sintomatica, individuata grazie alla segnalazione del medico di medicina generale» ha dichiarato il Direttore Generale Vito Piazzolla. Per i nuovi casi, non collegati a focolai scoperti, il servizio di Igiene aziendale sta prontamente ricostruendo le catene di contagio.

Ancora vuota la casella dei decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 300.338 test. 4.029 sono i pazienti guariti. 748 sono i casi attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti). 117 sono ricoverati in Ospedale.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.333, così suddivisi:

1.821 nella Provincia di Bari

432 nella Provincia di Bat

705 nella Provincia di Brindisi

1.357 nella Provincia di Foggia

668 nella Provincia di Lecce

309 nella Provincia di Taranto

38 attribuiti a residenti fuori regione

3 provincia non nota.

È importante – ora più che mai – rispettare le regole per evitare la diffusione dei contagi: mantenere la distanza di sicurezza, usare la mascherina nei luoghi affollati dove non è possibile ‘misurare’ il metro o più necessario e lavarsi le mani o igienizzarle frequentemente con soluzioni idroalcoliche.