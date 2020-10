Coronavirus, aumento dei casi in 24 ore: 212 positivi in Puglia, 7 in provincia di Lecce

Quando con il contact-tracing – che si sta rivelando un’arma preziosa per contenere i numeri legati oronavirus – si trovato i contagi tra i «contatti stretti» dei positivi, questi casi si gestiscono come se fossero dei “micro-lockdown”, circoscritti a famiglie, aziende o residenze per anziani. Questo permette di gestire la situazione, senza abbassare la guardia. Fino a quando i focolai saranno arginati e spenti, come ha spiegato il professor Pierluigi Lopalco, assessore alla sanità della Regione, l’emergenza causata dal Covid19 sarà sotto controllo. In altre parole, fino a quando il sistema sanitario non sarà messo a dura prova si potrà gestire questa fase delicata di convivenza con il virus e la curva dei contagi che in Puglia resta più o meno stabile.

Dopo i 184 casi di infezione da Covid19 di ieri, su più di cinquemila tamponi, un record dall’inizio dell’emergenza, nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico i positivi salgono un po’. Su 3.887 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 212 casi positivi: 71 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 26 nella provincia BAT, 95 in provincia di Foggia che conta anche un decesso, 7 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

Numeri alla mano sono 5.097 i pazienti guariti. 3.807 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9512, così suddivisi:

3.789 nella Provincia di Bari

872 nella Provincia di Bat

803 nella Provincia di Brindisi

2.363 nella Provincia di Foggia

889 nella Provincia di Lecce

723 nella Provincia di Taranto

71 attribuiti a residenti fuori regione (1 eliminato da database)

2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.