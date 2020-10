Coronavirus, 7 casi positivi e un morto in provincia di Lecce

La Puglia continua a guardare con attenzione i numeri legati ai casi di Coronavirus contati, giorno dopo giorno, nella regione. Ci sono province, come quella di Foggia, dove l’attenzione è altissima anche a causa di alcuni focolai – l’ultimo in una residenza per anziani di Ascoli Satriano che conta diversi positivi tra gli ospiti e gli operatori della struttura – e province come quella di Lecce dove il virus sembra circolare meno. Questo non significa che bisogna abbassare la guardia. È necessario continuare a rispettare le regole – mascherina e distanza di sicurezza, in primis – per frenare la diffusione dei contagi.

Nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico della Regione, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro, si contano 106 positivi su 4.416 test per l’infezione da Covid-19.

I 106 casi sono così divisi: 30 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia BAT, 26 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 4 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 430.702 test. 4.829 sono i pazienti guariti. 2.991 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.423, così suddivisi: