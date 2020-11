Coronavirus, 1.054 casi positivi in Puglia. Mille ricoverati

I focolai continuano a pesare nella conta dei casi di coronavirus scoperti in Puglia. L’ultimo riguarda una residenza sanitaria assistenziale di Foggia, dove tutti i pazienti, settanta anziani, sono risultati positivi. Il contagio che non ha ‘risparmiato’ anche 28 dipendenti, pare sia partito da una Operatrice Socio Sanitaria che, a fine ottobre, aveva scoperto di aver contratto il Covid19. Quasi tutti gli ospiti, secondo indiscrezioni, sono asintomatici, tranne alcuni che avevano un quadro clinico più delicato. È in Capitanata che, insieme alla provincia di Bari, si concentrano le zone colorate di rosso nella mappa epidemiologica contenuta nel bollettino della Regione. Anche oggi, la maggior parte dei positivi si concentrano in queste zone. Su 7.081 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.054 casi positivi: 277 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia BAT, 312 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 154 in provincia di Taranto, 13 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 14 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 601.611 test. 7.546 sono i pazienti guariti. 16.573 sono i casi attualmente positivi. Mille i ricoverati.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 24.935, così suddivisi: