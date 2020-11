Coronavirus, 626 casi positivi su poco più di 4mila tamponi. 87 in provincia di Lecce

Cambiano ancora le regole per combattere la battaglia contro il Coronavirus e frenare la curva dei contagi che è tornata a “preoccupare”, soprattutto per la tenuta degli ospedali, incapaci di gestire un numero elevato di pazienti che necessitano del ricovero o, nei casi peggiori, della terapia intensiva. Impedire che si arrivi al limite è la mission del Governo che ha cercato di ‘ascoltare’ le diverse richieste delle Regioni. Uno dei parametri che peseranno sarà il famoso RT, l’indice di contagio.

Intanto, la conta dei nuovi casi di Coronavirus in Puglia si è fermata a 626. Come si legge nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione su 4.060 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 626 casi positivi: 206 in provincia di Bari, 71 in provincia BAT, 47 in provincia di Brindisi, 169 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 41 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati 9 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 567.098 test. 6.619 sono i pazienti guariti. 12.569 sono i casi attualmente positivi. 793 ricoverati, in aumento rispetto a ieri. Lo 0,7% in terapia intenisiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.928, così suddivisi: