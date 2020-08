Coronavirus, 33 nuovi casi in Puglia: la provincia di Lecce ne conta 4. Nessun decesso

Sono 33 i nuovi casi registrati in Puglia nella giornata del 23 agosto, secondo il bollettino epidemiologico della Regione Puglia elaborato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, a fronte di 1591 test effettuati. La provincia di Lecce conta 4 nuovi casi, di cui “uno legato a caso già noti, uno entrato in contatto con un positivo, uno di rientro dall’Albania e uno residente fuori Regione, attualmente presente nel nostro territorio”, come spiega il Dg della Asl Di Lecce Rodolfo Rollo.

Nel resto della Regione, invece, si contano 11 casi a Bari, 2 nella provincia BAT, 7 per la provincia di Brindisi e 9 in provincia di Foggia. Non si registra nessun decesso nella giornata di oggi. Ancora una volta la maggior parte dei casi è di rientro dall’estero, in particolare da Albania e Grecia, o è da collegarsi a casi già noti.

Degli 11 casi registrati a Bari, 2 sono di rientro dall’Albania, 6 i contatti stretti di casi già presi in carico e 3 quelli per cui sono in corso le attività di verifica e tracciamento. Situazione simile in provincia di Brindisi, dove si registrano 2 casi di rientro dall’Albania e 2 rientri dalla Grecia, a cui si aggiungono un caso collegato a positivi già noti e uno per cui sono in corso gli accertamenti.

Dei 9 nuovi casi contati in provincia di Foggia, 2 riguardano stranieri presenti sul territorio provinciale; 2 sono collegati a un caso positivo già noto rientrato dalla Croazia; 1 caso riguarda un rientro dalla Grecia; 2 casi sono collegati rispettivamente a due casi positivi già individuati; 1 caso è stato individuato grazie all’attività di screening; per 1 caso sintomatico sono in corso le indagini epidemiologiche. Sono asintomatici i 2 casi registrati in provincia BAT, per cui sono ancora in corso le indagini epidemiologiche.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 283.415 test. 4003 sono i pazienti guariti. 467, invece, sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5025 così suddivisi: