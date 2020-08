Coronavirus in Puglia, pesano i rientri dalla Sardegna: 2 casi su 3 positivi nel leccese

La Puglia si prepara, anzi è già pronta, a gestire una «seconda ondata di Coronavirus». Sarà un settembre impegnativo, quindi, dal punto di vista dei contagi che aumenteranno nelle prossime due/tre settimane come ha spiegato anche il Governatore Michele Emiliano. Per il momento, sono ancora i rientri dalle vacanze a pesare sulla curva dai contagi. Tanti, tantissimi i casi scoperti grazie alle auto-segnalazioni compilate sul sito della Regione da chi torna a casa da Spagna, Grecia, Malta, Croazia, ma anche Sardegna, zone sotto i riflettori. E poi ci sono i «contatti stretti» dei positivi già scoperti. Una fotografia confermata anche nell’ultimo bollettino della Regione.

Su 3.226 test effettuati per l’infezione da Covid-19, sono 52 quelli risultati positivi, molti di questi relativi a rientri dall’estero e dalla Sardegna. L’ultimo bollettino della Regione non conta nessun decesso.

Dei 20 casi registrati a Bari e provincia, 10 sono contatti stretti di soggetti già individuati dal Dipartimento di Prevenzione. Sono 2, invece, i casi di rientro dalla Sardegna e 3 i casi per cui sono state attivate le procedure standard di sorveglianza e di tracciamento. Il resto dei positivi fa riferimento a soggetti sintomatici presi in carico dai pronto soccorso delle strutture ospedaliere ASL. Per 10 casi è stato necessario il ricovero in ospedale.

La provincia BAT, invece, oggi conta 6 nuovi casi di coronavirus: si tratta di una famiglia di 5 persone provenienti dalla Sardegna e di un caso per cui sono in corso le indagini. Dei 3 casi contati a Brindisi, invece, uno riguarda una persona sottoposta a tampone in previsione di un intervento chirurgico, uno è un contatto stretto di un caso già accertato ed il terzo presentava sintomi che indicavano una possibile infezione ed è stato sottoposto al tampone.

Stesso schema generale per Foggia e provincia: 15 casi di persone positive al Covid-19 sono state registrate oggi. Di queste, 9 sono contatti stretti di casi già individuati; 1 è di rientro dalla Spagna; 1 è di rientro dalla Sardegna; 2 persone, invece, sono state individuate durante le attività di screening. Infine, due casi riguardano dei cittadini stranieri presenti sul suolo provinciale.

Lecce conta 3 casi, invece, che riguardano due residenti in provincia rientrati dalla Sardegna e un altro residente per cui sono in corso le indagini. A Taranto, infine, si contato 5 casi positivi, riconducibili a persone provenienti dalla Sardegna o parenti stretti di soggetti provenienti dalla Sardegna, comunque casi di contatti già registrati.