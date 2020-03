Coronavirus, non ce l’ha fatta l’anziana ricoverata in una casa di riposo

Non ce l’ha fatta l’anziana signora di Serrano, ricoverata in una casa di riposo di Soleto. Si è spenta nella notte, ma non è ancora chiaro se ci sia un legame tra il decesso e il Covid-19.

Tutto è cominciato venerdì con alcuni decimi di febbre. Con il passare delle ore, la 95enne (con patologie pregresse) ha cominciato ad avere anche difficoltà respiratorie, tanto è stata accompagnata all’Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, dove poi è stata ricoverata. Qui, davanti ai ‘sintomi’ sospetti era stata sottoposta al tampone e il primo test aveva dato esito positivo. Come prassi vuole, bisognava attendere anche il risultato delle contro-analisi che non è ancora a disposizione.

Se fosse confermato il caso di Coronavirus, la preoccupazione sarebbe tanta perché nella struttura sono ospitati circa 70 anziani. Più tutto il personale tra cui alcuni giovani di Cannole e Serrano.