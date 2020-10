Coronavirus, 180 nuovi casi in Puglia. 7 in provincia di Lecce

Sarebbe stata questa la settimana decisiva per capire quali sarebbero stati gli effetti della riapertura delle scuole sulla curva dei contagi e i numeri legati ai casi di Coronavirus scoperti in classe lo dimostrano. Ora è tra i banchi che si nasconde il Covid19. È questo il cluster su cui sono concentrate le attenzioni dei Dipartimenti di Prevenzione per evitare focolai che, in Puglia, non mancano.

La situazione è sotto controllo, anche perché i positivi scoperti (molti con il prezioso lavoro di contact-tracing che permette di scoprire tra i contatti-stretti di un positivo quelli che sono stati eventualmente contagiati) sono quasi tutti asintomatici o con lievi sintomi. Non richiedono il ricovero e di conseguenza non affannano il sistema sanitario. Bisogna continuare a rispettare le regole, quindi, per evitare di mandare in tilt gli ospedali che, tra qualche settimana/mese dovranno fare i conti anche con il picco dell’influenza. Intanto i numeri restano a tre cifre.

Nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione, su 5.588 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 180 casi positivi: 92 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 40 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi con provincia di residenza non nota, 2 casi fuori regione.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto.

Numeri alla mano sono 5.235 sono i pazienti guariti. 3.998 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9.849, così suddivisi: