Coronavirus, 772 nuovi casi. I contagi in Puglia aumentano

I numeri dei nuovi casi di Coronavirus aumentano, anche nella regione guidata da Michele Emiliano che ha deciso di sospendere i ricoveri programmati negli ospedali pubblici fino a data da destinarsi. In difficoltà soprattutto la provincia di Bari, dove i pazienti attendono fino a 24 ore nelle «aree grigie» in attesa della disponibilità di un posto, trovato spesso in altre province. Anche il 118 fa fatica a gestire le chiamate, molte delle quali riguardano sintomi sospetti di Coronavirus. Come si legge nel bollettino epidemiologico della regione le persone ricoverate in Puglia sono 760. La conta dei nuovi casi, invece, è salita a 772. Un record.

Nell’ultimo report, su 6.437 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 772 casi positivi: 359 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 86 in provincia BAT, 117 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 127 in provincia di Taranto, 4 attribuiti a residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 13 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Numeri alla mano sono 6.217 i pazienti guariti. 9.437 sono i casi attualmente positivi.

«Il numero giornaliero dei casi in costante aumento delinea uno scenario preoccupante. Sebbene molti di questi casi di positività si riferiscano a soggetti che non hanno particolari problemi di salute, una percentuale comunque consistente nei prossimi giorni dovrà avvalersi di cure mediche, aumentando ulteriormente la pressione sul sistema ospedaliero» ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco.

«Stiamo lavorando incessantemente su due fronti: per rafforzare le attività di contact tracing sul territorio e per preparare il sistema ospedaliero ad accogliere la progressiva ondata di casi. Ai cittadini – conclude – rinnoviamo il nostro appello a limitare al minimo indispensabile ogni contatto sociale e di rispettare rigorosamente le norme di igiene»

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 16.353, così suddivisi:

6.883 nella Provincia di Bari

1.732 nella Provincia di Bat

1.120 nella Provincia di Brindisi

3.808 nella Provincia di Foggia

1.173 nella Provincia di Lecce

1.518 nella Provincia di Taranto

118 attribuiti a residenti fuori regione.

1 caso di provincia di appartenenza non nota.

L’esito dei tamponi si verifica online

È attivo un nuovo servizio per consultare l’esito del tampone con un semplice click. Basta accedere alla pagina dedicata sul portale Puglia Salute e immettere il codice-esame scritto, nero su bianco, sul modulo di istruzioni rilasciato nel momento in cui ci si sottopone al test. È l’unico mezzo per recuperare il risultato.

Come funziona?

Bisogna accedere alla pagina Esito tampone Covid-19 con il proprio smartphone o con il computer o il tablet.

L’accesso è consentito in due modalità:

immettendo codice fiscale, numero riportato sul retro della tessera sanitaria e codice esame riportato sul modulo di istruzioni rilasciato al termine dell’esame;

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’esito è disponibile tra le 36 e le 72 ore successive al tampone e rimane consultabile per 45 giorni.

In caso di esito negativo, si raccomanda comunque di continuare a indossare la mascherina, osservare l’igiene delle mani, il distanziamento interpersonale e tutte le misure di igiene e prevenzione indicate nelle disposizioni ministeriali e regionali. In caso di esito positivo, si verrà ricontattati dal Dipartimento di prevenzione che fornirà le ulteriori indicazioni.