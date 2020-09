Coronavirus, 70 casi positivi in Puglia. Uno in provincia di Lecce

Superato il tetto dei cento positivi legati al focolaio scoppiato in una nota azienda agricola di Polignano a Mare, la curva dei contagi in Puglia resta stabile. Ad influenzare sulla conta dei nuovi casi di Coronavirus sono sempre i «contatti stretti» – familiari, amici e conoscenti di persone in isolamento – e i «rientri dalla vacanze» con Spagna, Grecia e Albania ancora sotto i riflettori. Da settimane i numeri riportati nel quotidiano bollettino che fotografa l’andamento della epidemia nella Regione sono a due cifre, anche tre a volte, ma da tempo ben lontani dallo zero che aveva fatto pensare ad una Puglia «covid-free». Nell’ultimo aggiornamento del report su 3.916 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 70 casi positivi.

32 in provincia di Bari. Si tratta come ha spiegato il Direttore Generale della locale Asl Antonio Sanguedolce di 27 contatti stretti collegati a casi già isolati e sotto sorveglianza, 1 rientro dalla Sardegna e 4 casi in corso di accertamento.

1 in provincia di Brindisi. Un solo positivo trovato, come ha spiegato il Dg Giuseppe Pasqualone, grazie al lavoro di contact tracing. Era collegato ad un caso già trovato.

5 nella provincia BAT. Si tratta di 2 persone ricoverate, un contatto stretto di un positivo, una persona tornata tornato dalla Romania come ha spiegato il Dg Alessandro Delle Donne. Su un ultimo caso sono ancora in corso le indagini epidemiologiche del Dipartimento di Prevenzione.

13 in provincia di Foggia. Di questi: 5 sono contatti di casi già noti; 4 sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 4 sono le persone sintomatiche individuate grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale come ha dichiarato il Direttore Generale, Vito Piazzolla.

1 in provincia di Lecce, un contatto stretto come ha spiegat il Direttore Generale della Asl Rodolfo Rollo.

17 casi in provincia di Taranto. Come ha spiegato il Dg Stefano Rossi: “Alcuni sono riconducibili al focolaio dell’azienda di Polignano a Mare; altri sono relativi al focolaio della RSA di Ginosa Marina; altri ancora sono casi di contatti positivi riscontrati a seguito di indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione”.

1 fuori regione.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 339.446 test. 4.169 sono i pazienti guariti. 1.470 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.209, così suddivisi: