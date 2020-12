Coronavirus, la Puglia conta 1.813 casi in 24 ore. Ancora in calo i ricoveri

Resta alto il numero dei tamponi effettuato in regione Puglia e sale lievemente il numero di positivi individuati nelle ultime 24 ore. Su 11.223 test, sono stati registrati 1.813 casi positivi: 667 in provincia di Bari, 215 in provincia di Brindisi, 332 nella provincia BAT, 258 in provincia di Foggia, 103 in provincia di Lecce, 219 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota.

Se, da un lato, il rapporto tra tamponi effettuati e positivi sale al 16%, rispetto al 12% registrato nella giornata di ieri, cala leggermente il numero dei ricoveri. Il bollettino di ieri, infatti, contava 1800 persone ricoverate che oggi scendono a 1.782. Con i casi attuali, il numero totale degli attuali positivi presenti sul territorio sale a 48.209.

Per quanto riguarda il numero dei decessi, se ne contano 34 nelle ultime 24 ore: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 878.289 test. 18.460 sono i pazienti guariti. 49.991 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 70.319, così suddivisi:

26.917 nella Provincia di Bari;

8.111 nella Provincia di Bat;

5.271 nella Provincia di Brindisi;

15.767 nella Provincia di Foggia;

5.421 nella Provincia di Lecce;

8.352 nella Provincia di Taranto;

435 attribuiti a residenti fuori regione;

45 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.