Covid-19, 1.478 nuovi casi in 24 ore. La Puglia supera quota 50mila attuali positivi

Cala lievemente il numero dei tamponi risultati positivi nella giornata di oggi, consolidando il dato dei giorni precedenti, mentre resta sempre alto il numero di test eseguiti nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia, su 10.209 test per Covid-19 eseguiti nell’ultima giornata, 1.478 sono risultati positivi, con un rapporto di tamponi positivi del 14,5% sul totale di quelli eseguiti. Il bollettino di ieri, invece, riportava oltre 1.800 positivi ed un rapporto di contagiati del 16% sul totale dei test effettuati.

A pesare sulla conta dei contagi totali, ancora una volta è la provincia di Bari, seguita da quella di Foggia: 538 in provincia di Bari, 44 in provincia di Brindisi, 253 nella provincia BAT, 255 in provincia di Foggia, 92 in provincia di Lecce, 281 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Aumento di casi anche per la provincia Bat che nelle ultime 24 ore registra un numero di positivi consistente, maggiore della media settimanale. Come ha chiarito il direttore della Asl BT Alessandro Delle Donne chiarisce: “Il dato odierno dei decessi nella provincia Bat deriva da un aggiornamento dell’archivio che verrà completato nei prossimi giorni”.

Ancora alto il numero dei decessi registrati che si ferma a 43 persone nelle ultime 24 ore: 4 in provincia di Bari, 28 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Resta sostanzialmente invariato, invece, il numero dei ricoverati che oggi è di 1.781, contro i 1.782 di ieri.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 888.498 test. 18.650 sono i pazienti guariti. 51.236 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 71.797, così suddivisi:

27.455 nella Provincia di Bari;

8.364 nella Provincia di Bat;

5.315 nella Provincia di Brindisi;

16.022 nella Provincia di Foggia;

5.513 nella Provincia di Lecce;

8.633 nella Provincia di Taranto;

441 attribuiti a residenti fuori regione;

54 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.