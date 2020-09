Coronavirus: la Puglia conta 84 positivi, 6 nel leccese. Si registrano anche due decessi

La curva dei contagi in Puglia resta stabile. Da settimane, a pesare sulla conta dei nuovi casi di Coronavirus scoperti sono i «contatti stretti» trovati grazie al prezioso lavoro di tracciamento dei Dipartimenti di Promozione della Salute delle Asl, i casi da rientro e quelli scoperti nell’attività di screening. Da considerare anche i focolai, come quello scoppiato in una azienda agricola di Polignano a Mare e spento come si legge in una nota della Asl. «La guardia deve restare alta – si legge nella nota – L’attività di sorveglianza epidemiologica continua per rilevare tempestivamente e spegnere sul nascere possibili “code “ di nuovi contagi. E per non vanificare gli sforzi fatti è fondamentale che la cittadinanza continui ad osservare tutte le regole anti-contagio: controllo della febbre, igiene frequente delle mani, distanziamento fisico e uso della mascherina».

Certo è che il numero dei nuovi casi di Coronavirus continua ad essere a due cifre a fronte di più tamponi quotidiani effettuati. Nell’ultimo report, su 3.773 test effettuati nelle ultime 24 ore, sono 84 i casi positivi al Covid-19 in Puglia, di cui 6 nella provincia di Lecce. Si contano, purtroppo, anche due decessi: 1 in provincia di Bari ed 1 in provincia di Taranto.

Il numero più alto di casi lo conta la provincia di Bari, ben 35: di questi, 25 casi riguardano contatti stretti di casi già sotto sorveglianza, mentre per i restanti 10 casi sono in corso le indagini epidemiologiche. Sono 23, invece, i casi positivi nel foggiano, di cui, anche qui, 17 sono contatti di casi già noti. A questi si aggiungo 3 casi sintomatici e 3 casi asintomatici individuati durante le attività di screening.

Degli 11 casi registrati nella provincia Bat, 6 si sono rivolti al Pronto Soccorso con sintomi lievi, 4 sono contatti stretti di positivi registrati nei giorni scorsi, mentre per un caso sono in corso le indagini epidemiologiche.

La provincia di Brindisi conta 4 casi, di cui 2 sono contatti stretti di casi già noti e 2 sono risultati positivi dopo aver manifestato sintomi. Dei 5 casi registrati in provincia di Lecce, 3 casi riguardano contatti stretti di positivi già noti, mentre 2 positivi sono residenti nel leccese sottoposti a tampone di screening.

I 6 casi rilevati in provincia di Taranto, infine, sono tutti da attribuirsi a contatti stretti di positivi già noti, registrati in un’azienda di un’altra provincia interessata da un focolaio.