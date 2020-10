Coronavirus, 424 casi in Puglia. 28 in provincia di Lecce

Contenere i numeri dei nuovi casi di Coronavirus, abbassare la curva epidemiologica e impedire che la situazione sfugga di mano, soprattutto negli Ospedali, incapaci di gestire un aumento preoccupante dei positivi. Sono questi gli obiettivi del Governo così come della Regione Puglia, alle prese con la «seconda ondata di contagi». È ancora troppo presto per sapere quali saranno gli effetti delle nuove regole imposte nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per affrontare l’emergenza, il quadro cambia poco. Come si legge nel bollettino che fotografa quotidianamente l’andamento dell’epidemia su 3057 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 424 casi positivi: 198 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 42 nella provincia BAT, 109 in provincia di Foggia, 28 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato attribuito e riclassificato.

Sono stati registrati 10 decessi: 9 in provincia di Bari e 1 in provincia BAT.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 526008 test. 6018 sono i pazienti guariti. 8279 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 14.970 così suddivisi:

6285 nella Provincia di Bari;

1504 nella Provincia di Bat;

1068 nella Provincia di Brindisi;

3554 nella Provincia di Foggia;

1119 nella Provincia di Lecce;

1333 nella Provincia di Taranto;

107 attribuiti a residenti fuori regione.