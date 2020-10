Coronavirus, aumentano i casi in Puglia: 611 positivi scoperti in 24 ore

Non ci sono solo le regole imposte dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da rispettare. Per frenare la curva dei contagi sono importanti anche i “consigli”: restare il più possibile in casa, uscire solo se strettamente necessario, continuare ad usare la mascherina, osservare la distanza di sicurezza necessaria per evitare che il virus si diffonda. Anche in Puglia il mantra è lo stesso: non abbassare la guardia, soprattutto nelle province di Bari e Foggia che, ogni giorno, contano il maggior numero dei casi totali.

Anche nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute la fotografia dell’emergenza non cambia. Su 5147 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 611 casi positivi: 239 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 142 in provincia BAT, 137 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 58 in provincia di Taranto, 7 attribuiti a residenti fuori regione.

Sono stati registrati 13 decessi: 1 in provincia di Bari, 10 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

6187 sono i pazienti guariti. 8708 sono i casi attualmente positivi, di cui 686 ricoverati.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 15.581, così suddivisi: