Coronavirus, 90 positivi su meno di 1500 tamponi. I numeri in Puglia

Il focolaio temuto dopo che Raffaele Fitto era risultato positivo al Coronavirus per ora non è mai scoppiato. Lo confermerebbe il primo screening scattato dopo che il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Puglia aveva scoperto di essere stato contagiato. Tutti i tamponi eseguiti sui contatti stretti dell’europarlamentare, sui giornalisti che lo avevano intervistato durante la campagna elettorale e il suo, quasi 120, sono risultati negativi. L’indagine epidemiologica non è ancora conclusa, si sta cercando di ricostruire la catena per spezzare eventualmente la diffusione del virus. Intanto, la curva dei contagi in Puglia resta più o meno stabile come dimostra il bollettino epidemiologico della Regione che conta i nuovi casi Covid19 scoperti in ventiquattro ore.

Nell’ultimo report, su 1.456 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 90 casi positivi: ben 52, in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Lecce.

E ancora: 22 nella provincia BAT. La maggior parte dei casi (16 su 22) – come ha spiegato il Dg Alessandro delle Donne – sono legati a una gita in pullman, per i quali è scattata l’indagine epidemiologica. Gli altri 4 casi – ha concluso – sono contatti stretti di casi positivi riscontrati nei giorni scorsi. Sono tutti asintomatici».

9 i casi in provincia di Foggia dove, come ha spiegato il Direttore Generale Vito Piazzolla è risultato positivo al Covid un operatore sanitario del Poliambulatorio di Foggia. «È in buone condizioni di salute ed è in isolamento fiduciario domiciliare» ha spiegato il Dg rassicurando che la situazione è sotto controllo. Tutti i contatti stretti sono stati rintracciati – undici secondo la catena di contagio ricostruita dal Servizio di Igiene fino a questo momento – sottoposti al tampone e messi in “quarantena”. «Per tutti – ha concluso – è stata attivata la sorveglianza sanitaria attiva volontaria». Termina la conta 1 caso di una provincia non nota.

Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 400.565 test. 4.600 sono i pazienti guariti. 2.419 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.611, così suddivisi: