Coronavirus, 111 nuovi casi in Puglia. 11 in provincia di Lecce

Saranno settimane difficili. Con l’arrivo dell’ influenza non sarà facile distinguere i classici sintomi del “male di stagione” con quelli del Sars-Cov2. In attesa di capire come cambierà la curva dei contagi ad autunno inoltrato, per ora i numeri dei nuovi casi di Coronavirus non “allarmano”. Anche in Puglia, tutti i focolai scoppiati sono stati più o meno arginati grazie al prezioso lavoro di contatc-tracing dei Dipartimenti di Promozione della Salute che hanno “rintracciato” e sottoposto al tampone familiari, amici e conoscenti dei positivi alla ricerca di eventuali contagi.

Anche la fotografia scattata nell’ultimo bollettino della Regione che monitora l’andamento dell’epidemia non cambia o cambia di poco. Su 3.918 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 111 casi positivi: 65 in provincia di Bari che conta anche un decesso, 8 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 421.383 test.

4.724 sono i pazienti guariti.

2.761 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.083, così suddivisi: