Coronavirus, la Puglia conta 762 nuovi casi, 25 nel leccese. In lieve aumento anche i ricoveri

Secondo i dati dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute, la Puglia è una delle undici regioni dove il rischio di una trasmissione incontrollata del Covid19 è elevato. In altre parole, il virus potrebbe correre più veloce dei tentativi fatti per contenere i numeri e per frenare la curva dei contagi che continua a salire. Anche il noto «indice RT» che calcola il livello di contagiosità sui sintomatici (il numero di persone che un positivo infetta a sua volta) ha da tempo superato il tetto di uno, fermandosi a 1,65. Certo è che la conta quotidiana dei casi di Coronavirus scoperti nella regione si avvicina al tetto dei 900 positivi trovati in un giorno, anche se negli ultimi giorni sono diminuiti i ricoveri che è un altro parametro fondamentale per fotografare l’andamento dell’epidemia: ieri i pazienti ricoverati in Ospedale erano 718. Il giorno prima 747. Oggi 725, quindi in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Fissa la percentuale di persone in terapia intensiva, sempre 0,8%.

Nell’ultimo bollettino su 6.279 test effettuati, sono stati registrati 762 casi positivi: 63 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 227 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 10 decessi: 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat. Sono questi i dati riportati dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 556.505 test. 6506 sono i pazienti guariti. 11.393 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 18.622 , così suddivisi:

7.688 nella Provincia di Bari;

1.989 nella Provincia di Bat;

1.261 nella Provincia di Brindisi;

4.414 nella Provincia di Foggia;

1.287 nella Provincia di Lecce;

1.851 nella Provincia di Taranto;

132 attribuiti a residenti fuori regione.