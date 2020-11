Coronavirus, calo dei positivi: 766 in Puglia, 63 in provincia di Lecce

Difficile che la Puglia cambi colore, che passi da arancione a gialla. Più probabile che siano altre regioni a finire nelle zone dove le restrizioni imposte dal Governo per frenare la curva dei contagi sono più stringenti. Sotto la lente di ingrandimento, per il momento, ci sono la Liguria, la Campania, il Veneto, la Toscana e l’Umbria. In attesa di capire quali saranno le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico, cui spetta l’ultima parola insieme al Ministero della Salute, i numeri dei nuovi casi di Coronavirus continuano ad essere “preoccupanti”.

Come si legge nel bollettino epidemiologico, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, sono 766 i nuovi casi. Ieri, dati alla mano, erano stati più di mille i positivi scoperti in 24 ore. Nello specifico, su 6.723 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 766 casi positivi: 160 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 167 nella provincia BAT, 203 in provincia di Foggia, 63 in provincia di Lecce, 106 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 22 decessi: 4 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 601.253 test. 7.677 sono i pazienti guariti. 17.187 sono i casi attualmente positivi, di cui 1003 ricoverati in Ospedale. Lo 0,7% in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 25.701, così suddivisi: