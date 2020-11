Coronavirus, 680 casi positivi in Puglia. 73 in provincia di Lecce

Evitare che la curva disegnata dai contagi torni a salire, frenando la diffusione del virus tornato a correre velocemente. È questo l’obiettivo in Puglia, come nel resto del Paese, dove la conta quotidiana dei positivi al Covid19 ‘preoccupa’ a tal punto che lunedì è atteso un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con altre strette per contenere i numeri. Non scatterà il lockdown come temuto da molti italiani, ma saranno chiusure mirate, locali, dove è necessario e lo impone l’indice Rt. Sul tavolo anche lo stop agli spostamenti degli over 70 o tra le regioni, ma si tratta soltanto di ipotesi. In attesa di sapere quali saranno le decisioni, la conta dei nuovi casi di coronavirus in Puglia si è fermata ab 680 casi.

Nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione su 6533 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 680 positivi: 150 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 127 nella provincia BAT, 227 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 8 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 563.038 test. 6539 sono i pazienti guariti. 12.302 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.302, così suddivisi: