Coronavirus, nessun caso in provincia di Lecce. 61 in Puglia

Restano stabili, a due cifre, i numeri dei nuovi casi di Coronavirus in Puglia registrati nel bollettino che traccia, giorno dopo giorno, l’andamento dell’epidemia nella regione. Come accade ormai da settimane, a pesare sulla curva dei contagi sono i «contatti stretti» trovati con il contact-tracing, un lavoro prezioso per spezzare la catena dei contagi e i rientri che sia dalle vacanze o da un viaggio. Non mancano anche i casi tutti da ricostruire, per individuare origine e fattori di rischio. Questo il quadro descritto anche nell’ultimo report scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro.

Su 1.820 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 61 casi positivi. Nessuno in provincia di Lecce per il secondo giorno consecutivo. I positivi di ieri, infatti, erano persone temporaneamente presenti sul territorio.

48 casi in provincia di Bari. «29 contatti stretti collegati a casi già isolati e sotto sorveglianza, 1 rientro dalla Calabria e 16 casi in corso di accertamento» come ha spiegato il Direttore Generale Antonio Sanguedolce.

2 in provincia BAT, «un contatto stretto di un positivo registrato nei giorni scorsi mentre sull’altro caso sono in corso le indagini epidemiologiche del Dipartimento di Prevenzione» come ha spiegato il DG Alessandro Delle Donne.

6 in provincia di Foggia. Come ha dichiarato il DG Vito Piazzolla: «Eccetto che per 1 contatto stretto di un caso già noto, negli altri 5 casi si tratta di persone sintomatiche, tutte prese in carico dal servizio di Igiene aziendale».

7 in provincia di Taranto. Come ha spiegato il direttore Generale Stefano Rossi: «Sei casi positivi sono legati ai lavoratori dell’azienda di Polignano a Mare dove è scoppiato un focolaio. Un altro caso positivo era già osservato in precedenza e seguito durante indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione».

Due casi già attribuiti nei giorni scorsi a residenti fuori regione sono stati attribuiti oggi alla provincia di Bari.

Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 351.539 test. 4.225 sono i pazienti guariti. 1.713 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.510, così suddivisi:

2487 nella Provincia di Bari

520 nella Provincia di Bat

741 nella Provincia di Brindisi

1529 nella Provincia di Foggia

722 nella Provincia di Lecce

460 nella Provincia di Taranto

50 attribuiti a residenti fuori regione

1 provincia di residenza non nota.