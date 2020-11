Coronavirus, nuovo aumento: 1.434 casi positivi in Puglia, 121 in provincia di Lecce

Il 30 novembre, tra meno di 20 giorni, saranno 2.600 le persone ricoverate in Puglia per Covid19 secondo lo scenario immaginato dalla Regione che ha aumentato i posti letti a 3062 da dedicare solo ai pazienti che hanno bisogno di cure mediche in ospedale per combattere il virus, di cui 263 in terapia intensiva. È questo, forse più dei contagi, il dato da tenere sotto controllo. Nel bollettino epidemiologico di ieri, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro, il numero dei ricoverati si è fermato a 1.273. Il giorno prima a 1160. Nell’ultimo report sono 1.338, sempre lo 0,7% in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i contagi, è ancora la provincia di Bari a pesare sulla conta dei nuovi casi di Coronavirus scoperti in 24 ore. Su 8.936 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.434 casi positivi: 679 in provincia di Bari, 54 in provincia di Brindisi, 150 nella provincia BAT, 232 in provincia di Foggia, 121 in provincia di Lecce, 183 in provincia di Taranto, 15 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 39 decessi: 10 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 631.030 test. Numeri alla mano, sono 8.252 i pazienti guariti. 21.255 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 30.442, così suddivisi: