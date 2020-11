Coronavirus, curva stabile: 1.350 casi positivi in Puglia, 113 in provincia di Lecce

Se la curva disegnata dai contagi non si arresta, in Puglia si rischia il blocco delle sale operatorie per poter gestire tutti i pazienti Covid. Non usa mezzi termini l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco preoccupato per la tenuta del sistema sanitario se i numeri dovessero continuare ad aumentare, come sta accadendo in Puglia da settimane. La conta dei nuovi casi supera ogni giorno quello precedente: il vero problema non sono i contagi, ma le persone positive che hanno bisogno del ricovero in Ospedale o di un posto letto in terapia intensiva. E anche nel bollettino epidemiologico di oggi quella casella ha un segno più.

Su 8.461 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.350 casi positivi: 472 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 269 in provincia di Foggia, 113 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 22 decessi: 10 in provincia di Bari, 12 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 639.491 test. 8324 sono i pazienti guariti. 22.511 sono i casi attualmente positivi. 1.407 i ricoveri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 31.792, così suddivisi: