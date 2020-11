Coronavirus: 1.327 casi in Puglia, 151 in provincia di Lecce

Il Puglia è stato superato il tetto dei 30mila attuali positivi, persone che stanno facendo i conti con il Covid19, ma i riflettori sono puntati sui posti letto occupati. Nel bollettino epidemiologico di ieri, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro i positivi ricoverati in Ospedale sono stati 1.629, di cui lo 0,6% in terapia intensiva, in leggero calo rispetto al giorno prima. Oggi sono 1.637, resta invariata la percentuale delle presenze in TI.

Per “aiutare” le srutture sanitarie in difficoltà sarà realizzato un Ospedale Covid alla Fiera del Levante di Bari, con moduli prefabbricati allestiti in tre padiglioni indicati dalla Protezione civile regionale. Saranno 160 i posti letto, fra terapia intensiva e sub-intensiva disponibili, se tutto dovesse andare come previsto, entro il 4 gennaio. 45 giorni dall’aggiudicazione della gara.

Per quanto riguarda i contagi, su 6677 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.327 casi positivi: 403 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 116 nella provincia BAT, 397 in provincia di Foggia, 151 in provincia di Lecce,197 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota.

Sono stati registrati 32 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 719.303 test. 10.975 sono i pazienti guariti. 31.352 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 43.507, così suddivisi:

16.892 nella Provincia di Bari

4.833 nella Provincia di Bat

2.995 nella Provincia di Brindisi

10.168 nella Provincia di Foggia

3.388 nella Provincia di Lecce

4.920 nella Provincia di Taranto

306 attribuiti a residenti fuori regione

5 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.