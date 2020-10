Coronavirus, meno positivi, più tamponi: 295 casi in Puglia

È ancora troppo presto per capire quali saranno gli effetti delle “restrizioni” imposte con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla curva dei contagi che è tornata a salire. Anche in Puglia i positivi contati, ogni giorno, nel bollettino epidemiologico della regione sono fissi a tre cifre. Una crescita che ha messo in difficoltà il sistema di tracciamento che, fino a non poco tempo fa, era stato fondamentale per contenere e spegnere i focolai. L’obiettivo, di tutti, è contenere i numeri per evitare un altro lockdown totale. Nell’ultimo aggiornamento del report scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro sono 295 i casi scoperti nelle ultime 24 ore dopo i 321 di ieri, ma con molti meno tamponi analizzati, 2446 per la precisione.

Oggi, su 5827 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 295 casi positivi: 113 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 91 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 46 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato attribuito e riclassificato.

Sono stati registrati 3 decessi in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 497.031 test. 5.629 sono i pazienti guariti. 5.730 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 12.001 così suddivisi:

5060 nella Provincia di Bari

1122 nella Provincia di Bat

907 nella Provincia di Brindisi

2850 nella Provincia di Foggia

964 nella Provincia di Lecce

1003 nella Provincia di Taranto

89 attribuiti a residenti fuori regione

6 provincia di residenza non nota

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.