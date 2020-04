82 nuovi casi di Coronavirus in Puglia, 9 in Salento. Il Bollettino della Regione

«Distanza». Sarà questa la parola d’ordine nella «fase due», quando si potrà cominciare a tornare, lentamente, alla normalità. Una quotidianità in cui il distanziamento sociale, l’unica arma a disposizione per spezzare la catena dei contagi, continuerà ad essere fondamentale per evitare che la curva torni a salire. Impossibile, almeno per ora, sapere cosa accadrà il 3 maggio, quando scadrà l’ultimo decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Molto, tanto dipenderà dai numeri che, in Puglia, sono stabili.

Il Bollettino

Secondo l’ultimo bollettino, scritto sulla base delle informazioni delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro sono 82 i tamponi risultati positivi , portando il totale a 3409 casi di Coronavirus in Puglia. Ieri erano stati 69.

25 nella Provincia di Bari 2 nella Provincia Bat 19 nella Provincia di Brindisi 15 nella Provincia di Foggia 9 nella Provincia di Lecce 4 nella Provincia di Taranto



Fuori regione: +1

Non attribuiti: +7



Per quanto riguarda il totale dei casi di Covid19 (3409, cento in meno nel massimo ipotizzato nella fase due del piano ospedaliero, tarato su 3.500 contagi) sono così divisi: