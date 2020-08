Coronavirus, scoperti 20 nuovi casi in Puglia. 3 nel leccese

Sono ancora i viaggi all’estero a “preoccupare” la Puglia, dove la curva dei contagi è tornata a salire propri per i «casi da rientro», legati a persone che tornano e scoprono di essere positive al Covid19 dopo una vacanza a Malta, in Spagna, in Croazia o in Grecia, nei paesi considerati ‘a rischio’. La conta dei nuovi casi di Coronavirus – contenuta nel bollettino della Regione che, quotidianamente, fotografa l’andamento dell’epidemia – ieri si era fermata ieri a 33 positivi, solo 15 in provincia di Lecce.

Nell’ultimo aggiornamento del report, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute sono, invece, sono 20 i positivi scoperti su 2682 test per l’infezione da Covid-19.

4 in provincia di Bari: un cittadino rientrato da Malta, due contatti stretti di casi già individuati e tutti sottoposti a sorveglianza epidemiologica domiciliare, e un cittadino straniero, per il quale è stato necessario il ricovero nell’Ospedale “Miulli” di Acquaviva”.

4 nella provincia Bat: 1 riguarda una persona proveniente dall’Albania, 2 casi sono di giovani rientrati da Malta, per un caso sono ancora in corso le indagini epidemiologiche.

7 in provincia di Foggia: 3 sono contatti stretti di un altro caso Covid, che erano già in isolamento. 2 sono stati individuati dall’attività di screening, gli ultimi 2 sono pazienti sintomatici.

3 in provincia di Lecce. Si tratta di una persona rientrata dalla Spagna, di una che ha avuto contatti con un caso positivo residente fuori regione e di un salentino rientrato da un viaggio fuori Puglia come ha spiegato il Direttore Generale della Asl, Rodolfo Rollo.

Si tratta di una persona rientrata dalla Spagna, di una che ha avuto contatti con un caso positivo residente fuori regione e di un salentino rientrato da un viaggio fuori Puglia come ha spiegato il Direttore Generale della Asl, Rodolfo Rollo. 1 in provincia di Taranto:una persona rientrata dalle vacanze in Grecia, asintomatica, contattata dalla Asl dopo l’autosegnalazione e sottoposta a tampone. I contatti stretti sono già stati messi in isolamento”.

1 da fuori regione.

Ancora vuota la casella dei decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono 3991 i pazienti guariti. 389 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4935 così suddivisi: