Coronavirus in Puglia, 82 nuovi casi in 24 ore. Superati i 1500 attuali positivi

Tolti i positivi legati al focolaio scoppiato nella azienda agricola di Polignano a Mare che ha fatto lievitare il contatore dei casi di coronavirus in Puglia, sono sempre i “contatti stretti” e i rientri dai viaggi nelle regioni italiane come la Sardegna o nei Paesi considerati a rischio come Spagna, Grecia o Albania ad incidere sulla curva dei contagi. Nell’ultimo aggiornamento del bollettino che, quotidianamente, fotografa l’andamento dell’epidemia nella Regione su 3.554 tamponi effettuati sono stati trovati 82 casi positivi nelle ultime 24 ore. Con i casi di oggi, dunque, la Puglia supera quota 1500 attuali positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore.

Sono 31 i casi positivi registrati in provincia di Bari, di cui 19 sono contatti stretti di casi già noti e sotto sorveglianza. Per i restanti 12 casi, invece, il Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari ha avviato le indagini epidemiologiche.

In provincia di Brindisi, invece, si registrano 9 casi positivi di cui 6 si riferiscono a due nuclei familiari distinti in cui si sono già riscontrati casi positivi già noti. Gli altri 3 riguardano un rientro dall’Albania, una persona sottoposta a screening per motivi di lavoro e un’altra persona che aveva manifestato sintomi ed è risultata positiva la tampone.

Sono 10 i casi positivi in provincia Bat: 4 casi sono contatti stretti di persone positive già note, 3 sono di ritorno dalla Sardegna e su gli altri 3 la ASL ha avviato le dovute indagini.

La provincia di Foggia, invece, conta 21 casi positivi. Si tratta di: 15 contatti stretti di casi già noti; 1 cittadino straniero presente sul territorio provinciale; 5 persone sintomatiche individuate grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale.

Sono 2 i casi registrati in provincia di Lecce che riguardano un residente di rientro da Malta e un residente di rientro dalla Spagna.

In provincia di Taranto, infine, si contano 9 casi di cui 5 si riferiscono a pazienti e dipendenti della rsa di Ginosa Marina. Gli altri 4, invece, sono casi di contatti positivi riscontrati a seguito di indagine epidemiologica da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto.